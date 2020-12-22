“Sosyal medya yasası” olarak anılan "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 1 Ekim 2020’de yürürlüğe girdi. Düzenlemede, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, temsilci atama zorunluğu getirildi.

Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 Kasım 2020’ye kadar süre verildi. Şirketler, yasada öngörülen sürede atamayı yapmadı. BTK, bu şirketlere önce 10’ar milyon TL, ardından da Aralık ayında 30’ar milyon TL ceza kesti.

İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülük de uygulanmazsa Türkiye'de mukim vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal medya şirketine reklam vermesi yasaklanacak. Reklam yasağı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda BTK Başkanı, ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90'a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine müracaat edebilecek.

DÖRTTE ÜÇÜ SİLİNECEK

Youtube, Türkiye’de temsilci atayacağını duyurdu. Şirket, temsilci atayıp, BTK’ya resmi bildirimde bulunduğunda cezasının dörtte üçü silinecek. Sadece, 10 milyon TL ödeyecek.

TWITTER EN UZAK

Facebook, Instagram ve LinkedIn gibi şirketlerin de temsilcilik konusunu değerlendirmeyi sürdürdükleri, yeni yılda bazı gelişmeler olabileceği belirtiliyor. Twitter’ın, temsilci atama konusuna en uzak şirket olduğu ifade ediliyor. Bu şirketler de temsilci atarlarsa, yasa gereğince söz konusu para cezasının dörtte birini ödeyecekler.