Yolun karşısına geçecekti! Korkunç olay!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, dün saat 21.30 sıralarında Denizli-Aydın kara yolu üzerinde bulunan Beş Eylül Kavşağı'nda yürek yakan bir olay meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre yolun karşısına geçmek isteyen Hanife Çankaya'ya, Denizli istikametinden gelen Hüseyin Ekin yönetimindeki TIR çarptı. Çankaya, çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

İhbar üzerine alan olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çankaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza sonrasında Denizli- Aydın kara yolu bir süre trafik akışına kapatıldı. Çankaya'nın cansız bedeni savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.