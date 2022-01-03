Yolu karıştırdı! Raylarda mahsur kaldı

DHA

Topkapı Tramvay durağında geçtiğimiz perşembe günü yaşanan ilginç olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, yolu karıştırdığı öne sürülen sürücü, ana yol yerine yanlışlıkla tramvay yoluna girdi. Durumu fark etmeyen sürücü bir süre tramvay yolunda ilerledi.

DURAKTA BEKLEYEN YOLCULAR YARDIMCI OLDU

Topkapı'da alt geçitteki tramvay istasyonuna kadar ilerleyen sürücü burada mahsur kaldı. Durakta bekleyen yolcular, sürücüye yardım için itfaiye ve polis ekiplerini aradı.

Raylarda sıkışan otomobil, çekici yardımıyla çıkarıldı.