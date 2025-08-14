İBB’ye yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 kişi “rüşvet, suç örgütüne üye olma, ihaleye fesat karıştırma” suçlarından tutuklanması talebiyle, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Savcılık, Taner Çetin'in oğlu Örsan Çetin ile diğer şüpheliler Doğukan Arıcı, İlkay Onok, Ömer Aydın, Ümit Güngör, Ferhat Karatop, Ali Arslan ve Ahmet Işık'ı tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

Taner Çetin'in eşi Canan Çetin ile diğer şüpheliler Baran Yalgı, Emine Merve Köseoğlu, Serkan Gürsoy ve Mehmet Ünal da adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerin, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemlerinin birazdan başlaması bekleniyor.