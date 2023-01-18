Yoldan geçerken başına kurşun isabet etti!

İHA

Tekirdağ Çorlu’da iki arkadaşın kavgası esnasında açılan ateş sonucu, yoldan geçerek evine gitmek üzere olan adam, başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. İHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki bir araç, park halindeki araçlara çarptı.

Bu sırada aynı araç içindeki iki arkadaş arasında tartışma yaşandı. Yaşanan kavgada açılan ateş sonucu yoldan geçerek evine gitmekte olan 37 yaşındaki İbrahim Onaran, başına isabet eden kurşun sonucu kanlar içinde kaldı. Ağır yaralanan Onaran, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesinde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.