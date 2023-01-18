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Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ'da yoldan geçerken başına kurşun isabet etti! -Güncel haberler

Evine giderken başına kör kurşun isabet eden adam hayatını kaybetti

Tekirdağ'da tam bir dehşet yaşandı. Kentte yaşanan silahlı bir kavgada yoldan geçen kişi, başına isabet eden kurşun nedeniyle yaşamını yitirdi

Giriş: 18.01.2023 - 09:42 | Güncelleme: ABONE OL
Tekirdağ'da yoldan geçerken başına kurşun isabet etti! -Güncel haberler
Yoldan geçerken başına kurşun isabet etti!
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İHA

Tekirdağ Çorlu’da iki arkadaşın kavgası esnasında açılan ateş sonucu, yoldan geçerek evine gitmek üzere olan adam, başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki bir araç, park halindeki araçlara çarptı.

Bu sırada aynı araç içindeki iki arkadaş arasında tartışma yaşandı. Yaşanan kavgada açılan ateş sonucu yoldan geçerek evine gitmekte olan 37 yaşındaki İbrahim Onaran, başına isabet eden kurşun sonucu kanlar içinde kaldı.

Ağır yaralanan Onaran, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesinde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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