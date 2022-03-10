Yolda yürüdüğü kız arkadaşını silahla rehin aldı!

İlçede sabah saat 06.00 sıralarında silahlı bir kişi yolda yürüdüğü kız arkadaşını rehin aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin tüm ikazlarına rağmen saldırgan silahını bırakmadı.

Bunun üzerine polis ekipleri zanlıyı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Öte yandan psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen zanlının, olayın ardından hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Saldırganın polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmesi de saniye saniye kameraya yansıdı.