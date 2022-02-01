İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Rize'den İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü kontrol noktasında durdurdu.

Yolcu N.B'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, yaptıkları aramada, valiz içerisinde el yapımı ve ruhsatsız olduğu tespit edilen 20 tabanca, 20 şarjör, 11 icra yayı ve 1 icra mili ele geçirdi.

Gözaltına alınan N.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.