Erzurum-Aşkale Karayolu'nda yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4’ü ağır 17 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre, Aşkale Tepebaşı mevkiinde Erzincan’dan Erzurum istikametine seyir halinde olan S.G. idaresindeki yolcu otobüsü, aynı istikamette seyreden İran plakalı TIR'a arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 4’ü ağır olmak üzere 17 kişi yaralandı.

Kazada, otobüs şoförü ve muavin sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucu çıkarıldı. Kaza yerine gelen ambulanslarla yaralılar Aşkale ve Erzurum’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.