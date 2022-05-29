Yolcu otobüsü şarampole devrildi! 27 yaralı var

Son dakika... Tevfik D. (52) idaresindeki 61 S 1996 plakalı yolcu otobüsü, Ankara'dan Afyonkarahisar istikametine seyir halindeyken Emirdağ ilçesi Ümraniye köyü mevkisinde şarampole devrildi.

AA'da yer alan habere göre kazada 27 kişi yaralandı. Afyonkarahisar ve Eskişehir'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.