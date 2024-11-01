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        Haberler Gündem Son dakika: Bayrampaşa'da yol bakım aracı 8 araca çarptı! 3 yaralı

        Yol bakım aracı 8 araca çarptı! 3 yaralı

        Bayrampaşa'da Şehir Parkı Caddesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yol bakım aracı, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hızla gelerek 8 araca çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor. Kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 10:54 Güncelleme: 01.11.2024 - 11:09
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        Yol bakım aracı 8 araca çarptı! 3 yaralı
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        Bayrampaşa'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait yol bakım aracının 8 araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde İBB'ye ait 34 BA 4317 plakalı yol bakım aracı, sürücünün kontrolünden çıkması sonucu park ve seyir halindeki 8 araca çarptıktan sonra devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Sürücülerden Adil Demirel, kazadan yara almadan kurtulduğunu belirterek, "Kontrolden çıkan araç hızla gelip aracıma arkadan çarptıktan sonra devrildi." dedi.

        Görgü tanığı Uğur Arslan da yol bakım aracının sürücüsünün yayalara çarpmamak için araçlara çarptığını öne sürdü.

        Ekiplerin, hasar gören araçların kaldırılması için çalışması sürüyor.

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