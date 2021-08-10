YÖK'ten yapılan açıklamada, 2021-YKS sonuçlarının etraflıca değerlendirildiği ve küresel çapta devam eden Kovid-19 salgınının Türkiye'deki eğitim ve öğretim alanındaki olumsuz etkileri de dikkate alınarak, yükseköğretim kurumlarının mevcut kapasitelerinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla yeni kararlar alındığı ifade edildi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "YÖK olarak, 2021-YKS sonuçlarını değerlendirerek yükseköğretim kurumlarımızın mevcut kapasitelerinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla merkezi ve ek yerleştirme işlemleri sonucunda boş kalan kontenjanlar için 'ikinci ek yerleştirme' yapılmasını kararlaştırdık" dedi.
İKİNCİ EK YERLEŞTİRME'DE BARAJ PUANLARI KAÇ OLACAK?
YÖK Başkanı Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) baraj puanının düşürülmesine ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Özvar, "YÖK olarak, 2021-YKS sonuçlarını değerlendirerek yükseköğretim kurumlarımızın mevcut kapasitelerinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla merkezi ve ek yerleştirme işlemleri sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılmasını kararlaştırdık.
"'Merkezi ve ek yerleştirme' işlemlerindeki baraj puanlarında herhangi bir değişikliğe gitmeyerek, boş kalan kontenjanlar için yapılacak ikinci ek yerleştirme işlemleri esnasında TYT puanı 140, AYT/YDT puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için tercihte bulunma imkanı tanıdık. İkinci ek yerleştirme işlemleri sürecinde TYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar `önlisans programlarında, AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar 'lisans programlarında' boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabilecekler. Kararımız adaylarımız açısından hayırlı olsun" dedi.
Ayrıca konuya ilişkin YÖK'ten yapılan açıklamada ise Yükseköğretim Kurulu'nca 2021-YKS sonuçlarının etraflıca değerlendirildiği, küresel çapta devam eden Covid-19 salgınının Türkiye'deki eğitim ve öğretim alanındaki olumsuz etkileri de dikkate alınarak yükseköğretim kurumlarının mevcut kapasitelerinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla bu kararın alındığı vurgulandı.
İKİNCİ EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?
YÖK ek yerleştirme işlemlerinin ne zaman başlayacağına dair henüz bir tarih açıklamadı.
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