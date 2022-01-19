Yoğun kar nedeniyle TAG kapandı! 2 bin kişi kurtarıldı

Gaziantep Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda mahsur kalan 2 bin kişinin kurtarıldığını bildirdi.
Vali Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün geceden beri otoyolun kapalı olduğunu hatırlattı.
Hasta ve tedaviye ihtiyacı olan vatandaşların kurtarılmasında ekiplerin öncelikli olarak görev yaptığını anlatan Gül, "Otoyol kapalı. Acil hasta olanları buna benzer tedavi ihtiyacı olanları, sağlık görevlileri merkezlere ulaştırıyor. Yani tedaviye ihtiyacı olup da sağlık merkezine ulaşamayan kimse yok." dedi.
Gece boyunca otoyoldaki 7 bin kişiye kumanya dağıtıldığını dile getiren Gül, şöyle konuştu:
"Kar kalınlığı 45-50 santimetre. Otoyoldaki temel neden tır kazaları. Ekiplerimiz kazaya karışan tırları tek tek çekmeye çalışıyor. Karayollarının yanı sıra tüm kamu kurumlarının yanı sıra da özel sektörden temin ettiğimiz iş makineleri çalışmalarını sürdürüyor. Yer yer tipi de var. Bu da çalışma şartlarını daha da zorlaştırıyor. Gündüz gözüyle biraz daha rahat hareket edilir diye düşünüyoruz. Şu an için otoyoldaki 2 bin kişi kurtarıldı."
Vali Gül, vatandaşları araç kullanmamaya davet ederek, yollarda oluşacak araç trafiğinin ekiplerin çalışmasını daha da zorlaştırdığını sözlerine ekledi.
MİSAFİRHANEYE YERLEŞTİRİLDİLER
Osmaniye-Gaziantep kara yolunun Bahçe ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kapanan yolda bekleyen sürücüler, ilçedeki misafirhane, otel ve yurtlara yerleştirildi.
Dün öğleden sonra başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar nedeniyle gece saatlerinde Osmaniye-Gaziantep karayolu, Bahçe ilçesi sonrasında trafiğe kapandı.
Yolda bekleyen sürücüler, Bahçe Kaymakamlığı ve belediye yetkililerince ilçedeki misafirhane, otel ve öğrenci yurtlarına yönlendirildi.
Aracında kalmak isteyenlere de belediye ekiplerince aralıklarla sıcak çorba ve kumanya ikramında bulunuldu.
Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bahçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı ile Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz da yolda bekleyenlere kumanya dağıttı.
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