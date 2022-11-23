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Tokat'ta özel hastanedeki şiddette 2 personele ceza

Tokat'ta bir hastanın özel hastane çalışanlarının şiddetine maruz kalmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanı Koca, 2 yoğun bakım çalışanından birinin meslekten men edildiğini, diğerinin ise yoğun bakımda çalışamayacağını kaydetti

Giriş: 23.11.2022 - 17:48 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Yoğun bakımdaki şiddette 2 personele ceza!
Yoğun bakımdaki şiddette 2 personele ceza!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tokat'ta faaliyeti halen durdurulmuş olan özel hastanedeki olay sebebiyle yürütülen soruşturma sonucunda, yoğun bakım servisindeki bir hastaya karşı şiddet/ kötü muamele gösteren 2 yoğun bakım çalışanına verilen cezalar Sağlık Meslekleri Kurulu'nda bugün karara bağlandı" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca şunları kaydetti: "Söz konusu 2 sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi. Süre sonunda, bir sağlık kurumunda çalışabilmesi için, 18 aylık mesleki ve etik eğitimi alma mecburiyeti var ve tekrar bir yoğun bakımda çalışması söz konusu değildir.

Sağlık Meslekleri Kurulunun kararına göre, diğer sağlık personeli 6 aylık mesleki eğitimden geçmek zorunda, artık yoğun bakımda çalışamaz. Bağışlanamaz davranışlarıyla toplumu ve sağlık camiasını üzenler, davranışlarının hesabını yargı önünde de mutlaka verecektir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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