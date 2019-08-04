Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

"YKS tercih sonuçlarının açıklanması için attığınız tweetleri okuyorum. Bazı tweetler gerçekten yaratıcı. Ülkemizin geleceği siz gençlerimiz için hiç durmadan çalışıyoruz. Sonuçları da bayramdan önce açıklayacağız."