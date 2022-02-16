Yine yorgun mermi faciası! Yaşam savaşı veriyor

İlçede evlerinin yakınındaki parkta oynayan Mehmet K.'ye (16) nereden geldiği belirlenemeyen mermi isabet etti.

AA'da yer alan habere göre, çocuğun yaralandığını gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekibin müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet K., daha sonra Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Mehmet K.'nin ağır yaralandığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.