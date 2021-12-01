Yine taksici skandalı

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Show TV'den Hakan Mecit'in haberine göre İstanbul-Beyoğlu'nda sabahın ilk saatleri... Yabancı turist ile taksi şoförü arasında Tarlabaşı Bulvarı'nda tartışma çıktı.

İKİLİ ARASINDA GERİLİM BÜYÜDÜ

Taksimetre 50 lira yazmıştı. Kadın müşteri ücreti ödediğini, şoför ise para almadığını iddia etti. Bunun üzerine ikili arasındaki gerilim büyüdü.

TURİSTİ YOLUN ORTASINA FIRLATTI

Taksi şoförü bunun üzerine kadın turisti yolun ortasına doğru itti. O sırada yoldan otobüs geçiyordu. Turist otobüsün altında kalmaktan şans eseri kurtuldu.

KADININ İMDADINA YOLCULAR YETİŞTİ

Yerde acılar içinde kıvranan kadına, duran otobüsten inen yolcular yetişti. Taksici ise hiçbir şey olmamış gibi dönüp aracına bindi. Turistin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Bu görüntülerin ardından maganda taksici hakkında işlem yapılması bekleniyor...