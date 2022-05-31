Yine sahte içki şüphesi! Bahçede ölü bulundu

Olayda Şenol Alarcin, dün evinin yakınındaki bahçeye giderek içki içti. Bir süre sonra yakınları, Alarcin'in bahçede cansız bedenini buldu.

DHA'nın haberine göre sahte içkiden hayatını kaybettiği öne süren Alarcin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.