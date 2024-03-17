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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Yine doktora şiddet! Hasta yakını saldırdı

        Çankırı'da doktor hasta yakını tarafından darp edildi

        Sağlık çalışanlarına yönelik bir şiddet olayı daha meydana geldi. Çankırı'da acil serviste görevli doktor, bir hasta yakını tarafından yumruklu saldırıya uğradı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 13:42 Güncelleme: 17.03.2024 - 13:43
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        Yine doktora şiddet! Hasta yakını saldırdı
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        Çankırı'da acil serviste görevli doktor, hasta yakını tarafından darp edildi.

        AA'da yer alan habere göre bir yakınını tedavi ettirmek için Çankırı Devlet Hastanesi'ne gelen ismi öğrenilemeyen kişi, nöbetçi acil tıp uzmanı doktor U.O. ile sözlü tartışma yaşadı.

        Daha sonra hasta yakını, U.O'nun kafasına yumruk attı. Hastanenin güvenlik görevlilerince uzaklaştırılan şüpheli, doktorun "beyaz kod" bildiriminde bulunmasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Konuya ilişkin kınama mesajı yayımlayan İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, acil tıp uzmanı meslektaşının bir hasta yakını tarafından sözlü ve fiziki olarak darp edildiğini üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

        Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet veya hakaret içerikli tavır, davranış ve tutum karşısında sessiz kalmayacaklarını, olayın faili ve failleri hakkında her tür hukuki sürecin takipçisi olacaklarını aktaran Sarıkaya, şiddet eylemini kınadı.

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        #son dakika
        #Çankırı
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