Yıllar sonra ilk kez renkleri gördü, o anlar kaydedildi!

ABD'nin Georgia LaGrange kentinde yaşayan ve renkkörlüğü bulunan McKinley Mac Erves'e doğum günü nedeniyle arkadaşları hastalığını giderecek özel gözlük hediye etti.

DUYGU DOLU ANLAR

McKinley Mac Erves'in yıllar sonra renkleri ilk kez gördüğünü söyledi. Erves'in duygu dolu anları sosyal medyada viral oldu.

"BENİ NE KADAR ÇOK SEVDİKLERİNİ GÖSTERİYOR"

Sosyal medya hesabından yıllar sonra renklerin ahengiyle buluştuğu o anı anlatan Erves "Renkkörlüğü gözlüğünü ne kadar çok istediğimden hiç bahsetmememe rağmen arkadaşlarımın doğum günümde bana gözlük almak için bu kadar çaba göstermiş olması, beni ne kadar çok sevdiklerini ve kardeşlerim diyebileceğim daha iyi insanlar bulamayacağımı gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Erves, videoyu yüklediği andan bu yana 1,8 milyondan fazla izlendi.