İlçede Şükrü Çavuş Mahallesi'nde 1999 depremi öncesinde inşa edilen ve kolonundan birinin patlaması sonucu boşaltılan 21 daireli 9 katlı binanın yıkım çalışmalarına başlandı.

AA'nın haberine göre, yıkımda binanın bir bölümünün çökertildiği sırada, çevredeki vatandaşlardan biri enkaz altında birinin kaldığı konusunda ihbarda bulundu.

Bunun üzerine arama kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin, ihbarcının verdiği bilgiler doğrultusunda arama çalışması başlattığı öğrenildi.