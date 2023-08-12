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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Yıkım çalışması yapılan bina iş makinesinin üzerine çöktü

        Adıyaman'da yıkım çalışması yapılan bina iş makinesinin üzerine çöktü

        6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Adıyaman'daki bir bina yıkım çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çöktü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 10:20
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        6 katlı bina iş makinesinin üzerine çöktü
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        Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yıkım çalışması yapan iş makinasının üzerine 6 katlı bina çöktü.

        Olay, Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İş makinesi, 6 Şubat depreminde ağır hasar alan binayı yıkmaya çalışırken, bina makinanın çalıştığı yöne doğru çöktü.

        6 katlı bina makinanın bulunduğu yöne doğru çöktüğünü gören operatör iş makinesinden atlayarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çevre güvenliği alınan binanın yıkımıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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