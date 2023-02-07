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6 katlı bina yıkılırken bacasından çıkan duman dikkat çekti

Deprem bölgesinden feci görüntüler gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan ikinci sarsıntıda yıkılan bir binanın bacasından çıkan dumanlar dikkat çekti

Giriş: 07.02.2023 - 15:11 | Güncelleme: ABONE OL
Kahramanmaraş'ta son durum|Son dakika: Yıkılan binanın bacasından dumanlar yükseldi!
Yıkılan binanın bacasından dumanlar yükseldi!
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DHA

Kahramanmaraş'ta dün meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından 13.24'te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki 6 katlı binanın yıkılma anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

DHA'nın haberine göre merkez üssü Pazarcık ilçesi olan depremin Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntılar da devam ediyor.

İlk depremde büyük hasar alan Trabzon Caddesi üzerindeki 6 katlı Onikişubat Apartmanı, 7.6 büyüklüğündeki ikinci büyük depremde tamamen yıkıldı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan binanın yıkılma anı sırasında caddede olan vatandaşlar ise koşarak uzaklaştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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