Yıkılan binanın bacasından dumanlar yükseldi!

Kahramanmaraş'ta dün meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından 13.24'te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki 6 katlı binanın yıkılma anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

DHA'nın haberine göre merkez üssü Pazarcık ilçesi olan depremin Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntılar da devam ediyor.

İlk depremde büyük hasar alan Trabzon Caddesi üzerindeki 6 katlı Onikişubat Apartmanı, 7.6 büyüklüğündeki ikinci büyük depremde tamamen yıkıldı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan binanın yıkılma anı sırasında caddede olan vatandaşlar ise koşarak uzaklaştı.