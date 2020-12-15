YHT seferlerine ayar

TCDD, koronavirüs salgının başlamasının ardından mart ayında yüksek hızlı tren, bölgesel ve ana hat tren seferlerini durdurdu. Mayıs ayının sonuna doğru yüksek hızlı tren seferleri yeniden başlatıldı. Bölgesel ve ana hat tren seferleri halen yapılmıyor.

YÜZDE 50 KAPASİTE

TCDD Taşımacılık, salgınla mücadele kapsamında yüksek hızlı trenlerde yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıyor. Günlük tren sefer sayısı da azaltıldı. Günlük 48 olan sefer sayısı, 20’ye kadar çekildi.

TCDD Taşımacılık, koronavirüs salgınına karşı alınan yeni önlemler kapsamında hızlı tren seferleriyle ilgili geçen hafta önemli bir adım daha attı. Seferlere, hafta sonu “sokağa çıkma kısıtlaması” ayarı yapıldı. Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir hatlarında hafta sonları, “yolcu talebi olmadığı” için tren seferleri durduruldu. Daha önce söz konusu hatlarda hafta sonlarında karşılıklı ikişer sefer yapılıyordu.

Ankara-İstanbul, Ankara-Konya hızlı tren seferleri hafta içi devam ediyor.

Peki, söz konusu hatlarda seferler ne zaman başlayacak? Seferlerin, yeniden başlayacağı tarih henüz belli değil. Sınırlamanın kaldırılması ve yolcu talebinin artmasının ardından seferlerin yeniden başlatılacağı ifade ediliyor.