Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'ye değer katan projeleri hayata geçirirken doğal yaşamı da korumaya önem verdiklerini vurguladı.
Yaban hayvan popülasyonuna destek olmak için YHT hattına "dünyada ilk demir yolu ekolojik köprüsü"nü inşa ettiklerini aktaran Karaismailoğlu, "Köprüye kurulan fotokapanlar sayesinde yabani hayvanların ortama uyum sağladıklarını tespit ettik." ifadesini kullandı.
Karaismailoğlu, tüm projelerde çevreye, doğaya, insana hizmet eden politikalar ışığında çalıştıklarının altını çizdi.
Kara yollarındaki ekolojik köprülerin ardından demir yollarında da yaban hayatı korumak için bu projeleri hayata geçirmeye başladıklarına işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"TCDD'nin üniversitelerle ve ortak kurumlarla yaptığı çalışmalarda, YHT hattının Ankara-Eskişehir (Beylikova–Sazak) bölgesinin kızıl geyik doğal yaşam alanı olduğu, yaklaşık bin 800 kızıl geyik, 5 binden fazla yaban domuzu, tilki, kurt ve vaşak gibi yabani hayvan popülasyonu olduğu tespit edildi. Yaban hayvanlarının popülasyonu, su ihtiyacını karşılamak için demir yolunu aşmaları gerekiyordu. Yapılan gözlemlerde, yaban hayvanlarının kapalı menfez ve alt geçitleri kullanmadıkları belirlendi. "
Karaismailoğlu, bu tespitin üzerine harekete geçildiğini, ekolojik köprü projesinin hazırlandığını ve bunun süratle hayata geçirildiğini belirtti.
"BELGESEL ÇEKİMİ DE PLANLANIYOR"
Projenin, "dünyada YHT hattı üzerine inşa edilen ilk köprü" özelliğine sahip olduğuna dikkati çelen Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Proje, bölgede yaban hayatı izleme, değerlendirme envanteri de oluşturulacak. Köprü yapımına ek olarak peyzaj düzenlemesi ve yaban hayatı izleme, değerlendirme de proje kapsamında yer alıyor. Yaban hayatının yapılacak köprüye adapte olmasını hızlandıracak önlemler yaban hayatı uzmanları tarafından sağlanacak ve kontrol edilecek. Ayrıca proje kapsamında izleme ve değerlendirme kısmında belgesel çekimi de planlanıyor."
EKOLOJİK KÖPRÜNÜN YAPISI
Yüksekliği 9,5 metre, taban uzunluğu 74,15 metre ve tepe uzunluğu 46,55 metre olan flüt kesim köprüyle yaklaşık 2 bin 500 metrelik bir geçiş alanı oluşturuldu.
Halkalı-Kapıkule arasında yapımı devam eden YHT hattında da 3 ekolojik köprü çalışmaları da devam ediyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!