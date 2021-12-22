AA

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'ye değer katan projeleri hayata geçirirken doğal yaşamı da korumaya önem verdiklerini vurguladı.

Yaban hayvan popülasyonuna destek olmak için YHT hattına "dünyada ilk demir yolu ekolojik köprüsü"nü inşa ettiklerini aktaran Karaismailoğlu, "Köprüye kurulan fotokapanlar sayesinde yabani hayvanların ortama uyum sağladıklarını tespit ettik." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, tüm projelerde çevreye, doğaya, insana hizmet eden politikalar ışığında çalıştıklarının altını çizdi.

Kara yollarındaki ekolojik köprülerin ardından demir yollarında da yaban hayatı korumak için bu projeleri hayata geçirmeye başladıklarına işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"TCDD'nin üniversitelerle ve ortak kurumlarla yaptığı çalışmalarda, YHT hattının Ankara-Eskişehir (Beylikova–Sazak) bölgesinin kızıl geyik doğal yaşam alanı olduğu, yaklaşık bin 800 kızıl geyik, 5 binden fazla yaban domuzu, tilki, kurt ve vaşak gibi yabani hayvan popülasyonu olduğu tespit edildi. Yaban hayvanlarının popülasyonu, su ihtiyacını karşılamak için demir yolunu aşmaları gerekiyordu. Yapılan gözlemlerde, yaban hayvanlarının kapalı menfez ve alt geçitleri kullanmadıkları belirlendi. "

Karaismailoğlu, bu tespitin üzerine harekete geçildiğini, ekolojik köprü projesinin hazırlandığını ve bunun süratle hayata geçirildiğini belirtti.

"BELGESEL ÇEKİMİ DE PLANLANIYOR"

Projenin, "dünyada YHT hattı üzerine inşa edilen ilk köprü" özelliğine sahip olduğuna dikkati çelen Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Proje, bölgede yaban hayatı izleme, değerlendirme envanteri de oluşturulacak. Köprü yapımına ek olarak peyzaj düzenlemesi ve yaban hayatı izleme, değerlendirme de proje kapsamında yer alıyor. Yaban hayatının yapılacak köprüye adapte olmasını hızlandıracak önlemler yaban hayatı uzmanları tarafından sağlanacak ve kontrol edilecek. Ayrıca proje kapsamında izleme ve değerlendirme kısmında belgesel çekimi de planlanıyor."

EKOLOJİK KÖPRÜNÜN YAPISI

Yüksekliği 9,5 metre, taban uzunluğu 74,15 metre ve tepe uzunluğu 46,55 metre olan flüt kesim köprüyle yaklaşık 2 bin 500 metrelik bir geçiş alanı oluşturuldu.

Halkalı-Kapıkule arasında yapımı devam eden YHT hattında da 3 ekolojik köprü çalışmaları da devam ediyor.