'Yeşil' kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Eren Kış-8 operasyonları kapsamında Mardin Bagok kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 'Yeşil' kategoride aranan, 'Hira' kod adlı Deniz Orak olduğu tespit edildi.

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