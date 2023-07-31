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Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün uyuduğu iddia edilen tomruk yüklü TIR'ın geri geri gelerek arkasındaki otomobillere çarpması sonucu meydana gelen ve 6 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan görüntülerde, TIR'ın aniden geri gelmesi, diğer araçların panikle kaçmaya çalışması ve araçlara çarpması kayda girdi. TIR'ın çarptığı kadın sürücü "Hem kornaya bastım hem bas bas bağırdım ama duymadı" dedi.

Kaza; Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda yaşandı. Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Yakup Alparslan’ın kullandığı tomruk yüklü TIR, Tekandız mevkiinde bulunan Doğançam ışıklı kavşağına yaklaştığı sırada, aniden geri geri gelmeye başlayıp arkasında bulunan Şahika Ünlü’nün kullandığı araca çarptı, aracın TIR'dan kaçmak isterken arkasındaki araçlara çarpması sonucunda zincirleme kaza oldu.

REKLAM 6 aracın karıştığı zincirleme kazada büyük şans eseri yaralanan olmazken, kaza yapan araç sürücüleri ve çevredeki vatandaşlar tam anlamıyla bir faciadan dönüldüğünü, TIR sürücünün kaza anında başını direksiyona koyarak uyuduğunu iddia ettiler.

"BİR TARAFTAN KORNAYA BASIYOR DİĞER TARAFINDAN AVAZIM ÇIKTIĞI KADAR BAĞIRDIM" TIR'ın arkasında bulunan aracın sürücüsü Şahika Ünlü, ışıklara yaklaştıklarında sarı ışık yandığı için yavaşladıklarını belirterek “Arkamızdaki araçlarda yavaşladı. Bu sırada önündeki TIR aniden geri geri gelmeye başladı. Ben bir taraftan geri kaçmaya çalışıyor, arkam dolu olduğu için kornaya basıyor, bir taraftan da TIR sürücüsüne sesimi duyurabilmek için bas bas bağırıyordum. Geldi bam diye benim aracıma çarptı. Bu sırada benim arkamda bulunan araçlarda kaçmak isterken birbirlerine çarptılar. Çok korktum” dedi.