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SON DAKİKA: Yeni kabine listesi açıklanıyor! 2023 Kabinede kimler olacak, Bakanlar Kurulu'nda hangi isimler var? Yeni Bakanların isimleri belli oldu mu?

Yeni kabine listesi belli oluyor! Yeni kabinede kimler olacak?

Türkiye'nin gözü kulağı bu akşam açıklanacak olan yeni kabine listesine çevrildi. 28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan ve 13. Cumhurbaşkanı olmaya hak kazanan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te yemin ederek görevine resmen başladı. Erdoğan, Beştepe'de yemin töreninin ardından ilk kez konuşurken bu akşam Bakanlar Kurulu olarak da bilinen yeni kabineyi açıklayacağını duyurdu. Ankara kulislerinde yeni kabine listesi için çeşitli isimlerin adı geçerken kabinede geniş çaplı bir revizyon yapılması bekleniyor. Bu noktada, yeni Kabine listesi de günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı yeni kabine listesi ve yeni bakanların isimleri hakkında merak edilen detaylar...

Giriş: 03.06.2023 - 18:56 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Son dakika haberleri... 28 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini kazanan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Haziran 2023 Cumartesi günü Meclis'te yemin ederek görevine resmen başladı. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olan Erdoğan, bugün düzenlenen göreve başlama töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kamuoyunda en çok merak edilen Cumhurbaşkanlığı yeni kabine listesine de değindi. Yeni kabine listesinin bu akşam açıklanacağını duyuran Erdoğan, kritik açıklamalar yaptı. Bu son dakika gelişmesi ile beraber gözler yeni Bakanlar Kurulu listesine ve Bakanların isimlerine çevrildi. Ankara kulislerinde yeni Bakanlar Kurulu için geniş çaplı bir revizyon beklenirken İçişleri, Hazine ve Maliye, Dışişleri Başta olmak üzere çeşitli kişilerin Bakanlıklar için adı geçiyor. Peki, yeni kabine listesi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yeni bakanlar kurulunda kimler olacak? İşte, 2023 yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesi ve bakanların isimleri ile ilgili merak edilen detaylar

  • YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de yemin töreninin ardından ilk kez konuştu. Erdoğan, merakla beklenen yeni Kabine listesinin de bu akşam açıklanacağını duyurdu. Erdoğan, yeni Bakanlar Kurulu ile ilgili olarak şu sözleri kullandı;

     

  • "Seçim dönemi 28 Mayıs gecesi itibariyle artık sona ermiştir. Milli irade sandıkta iki kez tecelli etmiş, millet kesin kararını vermiştir. Türkiye artık yeni bir yola girmiştir. Türkiye Yüzyılı başlamış, ülkemizin şahlanış döneminin kapıları aralanmıştır. Bu akşam yeni kabinemizi açıklayacağım. Yeni kabineyle birlikte Türkiye Yüzyılı’nı nakış nakış işlemeye devam edeceğiz. Gecikmeden salı günü ilk kabine toplantımızı yapacağız.

    Artık yeni şeyler söylemenin mücadelesini vermeliyiz. Geçmişteki hatalardan ders çıkararak istikbali inşa etmenin gayreti içinde olmalıyız."

  • KABİNE LİSTESİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    Yeni Bakanlar Kurulu'nun bu akşam 21.00 ila 22.00 sularında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat duyurulması bekleniyor.

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  • YENİ KABİNEDE KİMLER OLACAK?

    Yeni kabinede kimlerin olacağı henüz netlik kazanmadı. Sosyal medyada Bakanlıklar için çeşitli kişilerin adı geçse de henüz resmiyet kazanmadı. 

    Erdoğan'ın bu akşam Çankaya Köşkü'nde yapılması planan organizasyonda yeni kabine listesini açıklaması bekleniyor.

  • "CUMHURİYETİMİZİN İKİNCİ YÜZYILINA YAKIŞAN BİR KABİNEMİZ OLACAK"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabine konusunda ise Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan bir kabinemiz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize gönül vermiş kadrolarla yola devam edeceğiz.

    Kadrolarımızı yenilemekten hiçbir zaman geri durmadık, yine durmayacağız. Dinamik ekiplerle yolumuza devam ettik. Pek çok değerli ismimiz mevcut. Kabinemizde Türkiye Yüzyılı vizyonuna ayak uyduracak isimler olacak." ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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