Yediemin otoparkında feci yangın!
İstanbul Pendik'te bir yediemin otoparkında yangın çıktı. Alevlere çok sayıda ekip tarafından müdahale ediliyor
Giriş: 08.04.2024 - 15:31 Güncelleme: 08.04.2024 - 16:30
Pendik'te yediemin deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
AA'da yer alan habere göre Harmandere Mahallesi Moda Sokak'taki yediemin deposunun yanındaki otluk alandan henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.
ALEVLER ARAÇLARA SIÇRADI
Yangın kısa sürede depodaki araç ve alkollerin bulunduğu alana sıçradı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
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