İHA

İlçede Taşbuğazı Yaylasında, sabah saatlerinde bir evde baca tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede diğer evlere sıçrayan yangına ilk olarak çevredekiler müdahale ederken yangın sonucu evler kullanılmaz hale geldi.

İHA'nın haberine göre, yanan evlerin Tarlacık Mahallesi muhtarı Levent Kamiloğlu ve ailesine ait olduğu öğrenilirken yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Öte yandan yangınla ilgili soruşturma sürüyor.