Türkiye’nin ikinci sondaj gemisi olan Yavuz’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Karpaz yarım adasında kazı çalışmalarına başladı. Yavuz, Kıbrıs’ın batısında kalan Rum sahillerinin açıklarını kazan Fatih gemisinin aksi yönünde, adanın doğusunda 2 buçuk ay kazı yapacak. Bu kapsamda Fatih ve Yavuz Ultra Derin Deniz Sondaj Gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik arama gemileri Doğu Akdeniz’de çalışmalarını sürdürüyor. Oruç Reis Sismik arama gemisi de Ağustos sonu itibariyle bu çalışmalara dahil olacak.

2 FIRKATEYN EŞLİK EDİYOR

Çift sondaj kulesine sahip olan Yavuz, 6’ncı Nesil Ultra Derin Deniz Sondaj Gemisi olarak adlandırılıyor. 2 firkateynin eşlik ettiği Yavuz Sondaj Gemisi yaklaşık 230 metre uzunluğa ve 36 metre genişliğe sahip geminin kulesinin yüksekliği ise 130 metre. Bu yönüyle İstanbul’da bulunan Galata Kulesi’nden yaklaşık olarak 36 metre daha uzun. Gemide bulunan 140 personel iki vardiya şeklinde çalışıyor. 12 saatlik çalışma süresinin ardından gemi mürettebatı yaşam alanlarında bulunarak sosyal aktiviteler gerçekleştirebiliyor. Yavuz Sondaj Gemisinde; kitap okuma salonu, dart oynama alanı, masa tenisi oynamak için alan, sinema salonu, spor salonu, mescit bulunuyor. Aynı zamanda gemide bulunan personelin, olası bir sağlık sorunu yaşamasına karşın 24 saat hizmet veren sağlık personeli de gemide hazır bir şekilde bulunuyor.

2.5-3 AYLIK PROGRAM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz’de bulunan ve adanın batı bölgesinde sondaj çalışmalarına başlayan Yavuz Sondaj Gemisi’ne ziyarette bulundu. Sondaj gemisinde yapılan faaliyetleri yakından inceleyen Dönmez, gemide çalışan mürettebattan da bilgiler aldı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve KKTC Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy’la beraber sondaj gemisini gezen Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisinin bugün itibariyle bin 710 metre civarında sondaj derinliğine ulaştığını ifade etti.

Dönmez, “Bildiğiniz gibi Yavuz Sondaj Gemimiz filomuza en son katılan gemilerden bir tanesi. Fatih Sondaj Gemisi adanın batısında çalışmalarına devam ediyor. Yavuz Sondaj Gemisi de Karpaz 1 kuyusu sondajında çalışmalarına devam ediyor. Bugün itibariyle bin 710 metre civarında sondaj derinliğine ulaşmış bulunmaktayız. Burada yaklaşık 2 buçuk 3 aylık program söz konusu olacak. Öyle ümit ediyoruz ki inşallah hedef noktaya ulaştığımızda doğal gaz varlığına da ulaşmış olacağız. Bizim, ‘Varsa Bulacağız’ diye bir sloganımız var. Eğer bu noktada varsa bununda en yakın sürede keşfini gerçekleştirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ YOLLANACAK

Türkiye’nin Ağustos ayında KKTC’ye bir sismik araştırma gemisi daha yollayacağını söyleyen Dönmez, böylelikle ada genelinde 2 sismik araştırma gemisi, 2 sondaj gemisinin olacağını belirtti. Dönmez, “Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemimiz de yine KKTC’den almış olduğumuz ruhsat belgelerinde ve Türkiye Cumhuriyeti Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün kendisine vermiş olduğu ruhsat belgelerinde sismik araştırmalarına adanın güneyinde devam ediyor. Ağustos ayı içerisinde ikinci sismik gemimiz olan MTA Oruç Reis gemisini de Akdeniz’e göndereceğiz. Dolayısıyla 2 sismik gemi, 2 sondaj gemimizle Akdeniz’deki çalışmaları yapacağız” diye konuştu.

'GEREKTİĞİNDE DESTEK VERECEĞİZ'

Dönmez, KKTC hükümetinin hidrokarbon doğal kaynaklarının çıkarılmasında ortak bir komite kurmak için Kıbrıs Rum kesimine yaptığı teklifi de değerlendirdi. Dönmez konu hakkında Türkiye’nin KKTC’ye destek verdiğinin altını çizerek, “Bildiğiniz gibi biz KKTC’de yaşayan soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunmasında sonuna kadar Kıbrıs Türklerinin arkasındayız. Kıbrıs Rum yönetiminin oldubittiye getirerek tek taraflı ilan ettiği hukuksuz yetki alanlarını tanımadığımızı ifade etmiştik. Geçtiğimiz ay KKTC hükümeti, adanın hidrokarbon doğal kaynaklarının çıkarımında ortak bir komite kurmak suretiyle birlikte değerlendirilmesini ve hakkaniyet içerisinde adil bir şekilde kaynakların paylaşılması yönünde teklifi olmuştu. Biz de bu teklifi desteklediğimizi hükümet olarak ifade etmiştik. Ancak Kıbrıs Rum yönetimi bu teklifi reddetti. Öyle ümit ediyoruz ki; bu ciddi teklifi yeniden değerlendirmek suretiyle ve sonuç almak üzere, tarafların bir araya gelmesi her iki tarafında menfaatine olacaktır. Garantör ülkeler olarak gerektiğinde bu toplantılara destek vereceğimizi de ifade etmek istiyorum” açıklamasını yaptı.

5-6 ÜLKEDEN BİRİYİZ

Ada genelinde yürütülen sondaj çalışmalarının kısa sürede sonuç vermesini isteyen Dönmez, dünya çapında sondaj çalışmaları yapabilen sayılı ülkelerden birinin Türkiye olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da konu hakkındaki desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileten Dönmez, sondaj meselesinin milli mesele olduğunu vurguladı. Dönmez, “İnşallah, buradan yakın bir süre içerisinde müjdeli haberler veririz. Tabii bu arama işi riskli bir iş, bilinmezleri çok. Bu bilinmezleri azaltmak için de teknolojinin son imkanlarını kullanıyoruz. Şu an güvertesinde bulunduğumuz Yavuz Sondaj Gemisi, dünya çapında 15-16 gemiden birisi. Bu tür sondaj operasyonları yapabilen 5-6 ülkeden de birisiyiz. Türkiye Petrolleri, bu sondajlarla önemli bir tecrübe ve birikim de kazanmış oldu. Ağırlıklı olarak Türk personelle bu işlemleri yerine getiriyoruz. İnşallah, en kısa süre içerisinde burada gördüğünüz tüm personeller Türk vatandaşlardan oluşacak hale gelmiş olacak. Bu bir milli mesele olduğu için hem Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan vatandaşlarımızın hem de KKTC’deki soydaşlarımızın desteği ve dualarının bizle olduğunun farkındayız” ifadelerini kullandı.

ÇEVRE DOSTU GEMİ

Çalışmalarını çevreye zarar vermeden gerçekleştiren ‘Çevre Dostu’ Yavuz gemisi, aktif konumlandırma sitemine de sahip. Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmalarına başlayan Yavuz, yüksekliği 6 metreye kadar olan dalgalarda dahi sondaja devam edebiliyor. Türkiye, tarihinde ilk kez kendi gemileriyle arama ve sondaj çalışması yürütüyor.

'ÖNEMLİ BİR ZENGİNLİK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Doğu Akdeniz’deki kararlı duruşundan dolayı teşekkür etti. Tatar, “Bugün gerçekten bizim için fevkalade önemli bir gün. Türkiye Cumhuriyetinin kararlı duruşu Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarımızın koruması bakımından çok değerli. Böyle bir olayı izlemek ve yerinde incelemede bulunmak bizim için çok önemli bir konu. Doğu Akdeniz’de hak ve çıkarlarımızın korunması açısından, bu zenginliklerde Kıbrıs Türklerinin de haklarını savunabilmek ve başarılı çalışmalar içerisinde bulunabilmek hiç kolay bir olay değildir. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Çok önemli bir çalışma, bu bölgede önemli bir zenginliğin olduğu tahmin edilmektedir. Bu zenginliklerden gerek Türkiye Cumhuriyeti gerek KKTC paylarını alabilirler” dedi.