Maltepe'de dün evinde ölü olarak bulunan 80 yaşındaki Fatima K.'nin, torununun eşi Mustafa K. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olay, İstanbul Maltepe Aydınevler Mahallesi'nde yaşandı. Hatice K., anneannesi Fatima K.'yı telefonla aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine komşularını arayarak eve bakmalarını istedi. Eve çıkan komşular, 80 yaşındaki kadının cesedi ile karşılaştı. İhbar üzerine eve gelen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşlı kadının boğularak öldürüldüğünü belirledi. Yakınlarının verdiği bilgilere göre, kadının kolundaki bilezikler ve parmağındaki yüzük de yoktu. Ayrıca belindeki kuşağında bulunan 8 bin 400 lirasının da çalındığı tespit edildi.

KIZI İÇİN KASTAMONU'DAN GELMİŞ

Cinayet Masası'nın devraldığı soruşturmada, Kastamonu'da yaşayan Fatima K.'nin kanser tedavisi gören kızını görmek için İstanbul'a geldiğini belirlendi. Kızı ile torunlarının oturduğu apartmanda kalmaya başlayan yaşlı kadın, olay günü ailenin kadın üyelerinin hasta olan kızın yanına gittiği için evde tek başına kaldığı öğrenildi.

TORUNUNUN EŞİ ZANLI ÇIKTI

Yapılan araştırmada olay günü eve giren son kişinin öldürülen kadının torununun eşi Mustafa K. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli önce suçlamaları kabul etmedi. Polis kısa bir çalışmanın ardından önemli bir delile ulaştı. Mustafa K. olaydan sonra bir kuyumcuya giderek altın bozdurdu. Şüphelinin öğle saatlerinde yanına gelerek önce 2 bilezik 1 yüzük, kısa bir süre sonra tekrar gelerek 3 bilezik bozdurduğunu söyleyen kuyumcu, Mustafa K.'yı teşhis etti. Mustafa K. bu deliller üzerine suçunu itiraf etti.

BELİNE BAĞLADIĞI KUŞAKTA PARAYI GÖRDÜ...

Şüpheli Mustafa K.'nın poliste verdiği ifadesinde pastanecinin yanında çalışırken çok borçlandığını, bu nedenle birkaç gün önce beline bağladığı kuşağının içinden para çıkarırken gördüğü Fatima K.'den borç istediğini anlattı. Zanlı ifadesinde, "Bir ay sonra vermek üzere borç istedim. Ancak bana kızarak 'Zaten torunumla birlikte evimde bedava oturuyorsunuz. Kira vermiyorsunuz. Bir de üstüne para mı istiyorsunuz?' diye çıkıştı. Bu sırada benden uzaklaşırken dubleks olan evin merdivenlerinden aşağı düştü. Yaşlı kadını kucağıma alarak yatağa taşıdım" dediği öğrenildi. Zanlı daha sonra yaşlı kadının ölmediğini fark edince yastıkla yüzüne bastırarak, boğduğunu anlattı.

BORCUNU ÖDEYİP KALAN PARA İÇİN PLAN YAPMIŞ

Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olayla ilgili yaptıkları incelemede cinayetin ardından iz bırakmamaya çalışan iki çocuk babası Mustafa K.'nın 10 bin lira ile eski patronunun yanına gittiğini, ona olan 5 bin lira borcunu ödediği ardından kalan 5 bin lirayı da vererek "Bu 5 bin lirayı eşimin banka hesabına gönder. Açıklama olarak da geçmişte ödeyemediğim maaşı" olarak yazarsın diye tembih ettiğini söylediğini belirledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Mustafa K. adliyeye sevk edildi.