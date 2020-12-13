İlçede yaşayan Tahsin ve eşi Nuriye Yeğenoğlu'ndan haber alamayan yakınları, çiftin evine gitti. Defalarca çalmalarına rağmen kapının açılmaması üzerine camdan içeriye giren yakınları, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı.

AA'nın haberine göre, eve duman dolduğunu fark eden yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tahsin ve eşi Nuriye Yeğenoğlu'nun cenazeleri otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.