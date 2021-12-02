Yaşlı adamın öldüğü İETT kazasında sıcak gelişme!

İETT şoförünün, yaşlı adama çarptığı anlar otobüsün güvenlik kamerasına da yansımıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 23 Ağustos 2021'de saat 15.30 sıralarında otobüs sürücüsü Ahmet T.'nin Cumhuriyet Caddesi üzerinde, Harbiye istikametinden Osmanbey'e doğru seyir halinde olduğu belirtildi.
DHA'nın haberine göre, Harbiye Askeri Müzesi hizasına geldiği esnada otobüs şoförünün tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu, yolun gidiş istikametine doğru sağ taraftan karşıya geçmek üzere hareket eden yaya Remezan Taner'e çarptığı anlatıldı.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Remezan Taner'in kazada hayatını kaybettiği, şüpheli şoför Ahmet T. ise ölüme sebebiyet verdiğini kabul ettiği ancak kendi kusurunun olmadığını söylediği iddianamede yer aldı. Bilirkişi raporuna göre, şoförün asli kusurlu olduğu belirtilerek, şüpheli Ahmet T.'nin "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi. Ahmet T. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
OLAY OTOBÜSÜN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMIŞTI
Öte yandan otobüsün güvenlik kamerasına, Remezan Taner´in yaya geçidi olmayan yerde karşıdan karşıya geçmekte olduğu ve otobüsün Taner´e çarptığı anlar yansımıştı. Olay sonrası şüpheli şoför Ahmet T´nin "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, ancak Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği´ne çıkarılan şoför her hafta en yakın karakola imza atması ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.
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