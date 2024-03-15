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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Yaşar Güler'den Hakkari'de kritik temaslar

        Yaşar Güler'den Hakkari'de kritik temaslar

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'de devam eden operasyonlar hakkında bilgi alarak, yapılacak çalışmalara ilişkin talimat verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 11:47 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:47
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        Bakan Güler'den kritik temaslar
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        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ziyareti sonrası Hakkari'ye geçerek birlikleri denetledi. Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimat verdi.

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in temasları hakkında bilgi verildi.

        Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile dün gittiği Irak ziyareti sonrası, Hakkâri’ye geçti.

        Geceyi Yüksekova’da geçiren Bakan Yaşar Güler, 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

        Komutanlarla bir araya gelen Bakan Yaşar Güler, Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlardaki son duruma ilişkin bilgi alarak yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

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