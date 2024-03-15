Yaşar Güler'den Hakkari'de kritik temaslar
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'de devam eden operasyonlar hakkında bilgi alarak, yapılacak çalışmalara ilişkin talimat verdi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ziyareti sonrası Hakkari'ye geçerek birlikleri denetledi. Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimat verdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in temasları hakkında bilgi verildi.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile dün gittiği Irak ziyareti sonrası, Hakkâri’ye geçti.
Geceyi Yüksekova’da geçiren Bakan Yaşar Güler, 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Komutanlarla bir araya gelen Bakan Yaşar Güler, Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlardaki son duruma ilişkin bilgi alarak yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.