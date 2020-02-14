14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ankara'da, 9 Şubat'ta, Çankaya'nın İmrahor deresi mevkiinde halı yıkama dükkanı olan bir vatandaş, arazideki köpeklerin kavga ettiğini gördü. Olay yerine giden vatandaş köpeklerin yanında derisi yüzülmüş halde bir insan başı olduğunu gördü.
VÜCUDU 600 METRE İLERİDE BULUNMUŞTU
AA'da yer alan habere göre olay yerine gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sabaha kadar süren çalışmalar neticesinde, cinayete kurban gittiği belirlenen kişinin vücut kısmını, olay yerine 600 metre uzaklıkta buldu.
PORSELEN DİŞTEN KİMLİĞE ULAŞILDI
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olay yerinde buldukları bıçak ve cesedin porselen dişlerinden yaptıkları çalışma ile kayıp olduğu ihbarı ile ailesince aranan Melahat Ayhan'ın (58) kimliğine ulaştı. Oğlu tarafından teşhis edilen ve sağ kolu olmayan cesedin Ayhan'a ait olduğu belirleyen ekipler, Ayhan ile akraba olan ve yıllar önce evlenmek istemesine rağmen evlenemeyen Mehmet Köse'nin (58) izine ulaştı.
EVİNDE HAYATINA SON VERDİ
Mamak'ta bir gecekonduda saklandığı belirlenen Köse'yi gözaltına almak için 10 Şubat'ta adrese giden Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısının cansız bedeni ile karşılaştı. Köse'nin, saklandığı metruk evde kendini astığı belirlendi.
İKİSİ DE BAŞKASIYLA EVLİYMİŞ
Köse ile Ayhan'ın başka kişilerle evlendikleri halde görüşmeyi sürdürdükleri, ikili arasında çıkan tartışmanın sonucunda olayın kavgaya dönüştüğü ve Köse'nin Ayhan'ı öldürerek, intihar ettiği öğrenildi.
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