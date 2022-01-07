Yasak aşk bombasında akılalmaz detaylar!

İHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde, edinilen bilgilere göre; apart işletmecisi olan 41 yaşındaki Mehmet A.'nın geçtiğimiz salı günü otomobilin sol arka çamurluğunda beyaz poşet fark etti.

Poşeti olduğu yerden alan Mehmet A.; pil, kablo düzeneği ve cep telefonunu görünce patlayıcı olma ihtimali üzerine polisi aradı.

EL YAPIMI PATLAYICI (EYP) ÇIKTI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre olay yerine gelen bomba imha uzmanı, patlayıcı olduğu belirlenen poşetin içerisinde bulunan uzaktan kumandalı EYP'yi kontrollü olarak etkisiz hale getirdi.

BOMBACI, ÇALIŞANININ KOCASI

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan araştırma neticesinde bomba düzeneğini yerleştiren şüphelinin, apart işletmecisi Mehmet A.’nın yanında çalışan 38 yaşındaki Derya D.’nin boşanma aşamasında olduğu kocası Hasan D. olduğu ortaya çıktı.

EVDE BİRÇOK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Dün akşam saatlerinde polis ekiplerinin adresine düzenlediği operasyonla yakalanan Hasan D.'nin evinde özel eğitimli polis köpeğiyle arama yapıldı. İl Orman Müdürlüğü'nde mevsimlik işçi olarak çalışan 2 çocuk babası Hasan D.'nin evinde el yapımı patlayıcıyı yapmakta kullandığı tespit edilen malzemeler ele geçirildi.

BOMBA YAPIMINI İNTERNETTE ÖĞRENMİŞ

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hasan D.’nin ilk ifadesinde suçunu kabul ederek bomba yapımını internetten öğrendiğini söylediği belirtildi. Boşanma aşamasında olan eşi Derya D.’nin çalıştığı iş yerindeki patronu Mehmet A. ile ilişkisi olduğunu düşündüğü için el yapımı patlayıcı hazırladığını ve otomobile yerleştirdiği belirlendi.

ÜÇ GÜN BOMBAYLA BİRLİKTE GEZMİŞ

Eşi ile patronun aynı anda otomobile binmesini bekleyen Hasan D., bu nedenle bombayı patlatamadığı öğrenildi. Ölümden dönen Mehmet A., 3 gün boyunca bomba ile gezdiği de ortaya çıktı.

"ÇOCUKLARIMIN CANINA KASTETTİLER"

Adliyeye sevk edilmeden önce hastaneye çıkarılan Hasan D., muhabirin, ‘Bir şey söylemeyecek misiniz? Neden yaptınız?’ sorusuna; “Söyleriz biraz sonra” diyerek geçiştirdi. Adliyeye çıkarıldığı sırada ise sorunun cevabına karşılık; “Canıma kastettiler de ondan yaptım. Çocuklarım canına kastettiler” dedi. Yapılan işlemlerin ardından Hasan D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.