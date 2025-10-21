Habertürk
        Son dakika: Yasa dışı bahiste 24 gözaltı kararı!

        Yasa dışı bahiste 24 gözaltı kararı!

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis iddiasına ilişkin 3 milyar 665 milyon lira para transferi yaptığı belirlenen 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 09:34 Güncelleme: 21.10.2025 - 09:55
        Yasa dışı bahiste 24 gözaltı kararı!
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis iddiasına ilişkin 3 milyar 665 milyon lira para transferi yaptığı belirlenen 24 şüpheliden 15'inin gözaltına alındığını bildirdi.

        AA'da yer alan habere göre başsavcılıktan yapılan açıklamada, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" iddiasına ilişkin yapılan araştırmalarda, 2023'te "www.paribahis849.com" sitesinden yasa dışı bahis oynamak amacıyla para transferi gerçekleştiren kişilere ait hesaplara 807 farklı işlemle yaklaşık 1 milyar 200 milyon 291 bin lira para gönderildiği belirtildi.

        Açıklamada, alınan MASAK raporları, HTS ile suç kayıtları Paribu Teknoloji AŞ, BN Teknoloji AŞ, D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ, Papara Elektronik Para AŞ'ye yönelik araştırmalar neticesinde, 14 ve 9 kişilik iki grubun suça iştirak ettikleri ifade edildi.

        Bunlardan 14 kişilik grubun işlem hacminin 2 milyar 485 milyon 470 bin 625 lira, 9 kişilik grubun hacminin 785 milyon 644 bin 932 lira olduğu belirtilen açıklamada, ayrıca bir kişinin de işlem hacminin 394 milyon 104 bin 980 lira, tüm şüphelilerin ise toplam hacminin 3 milyar 665 milyon 220 bin 538 lira olduğu kaydedildi.

        Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonel faaliyet kapsamında tespit edilen şüpheliler hakkında arama, el koyma ve gözaltına alma işlemi yapıldığı anlatılan açıklamada, hakkında gözaltı kararı verilen 24 şüpheliden 15'inin yakalandığı alındığı bildirildi.

        Açıklamada, "Yasa dışı bahis oyunları kapsamında sadece bu operasyon neticesinde tespit edilebilen para transferlerinin büyüklüğü ve neden olduğu vergi kaybı ile birlikte işlem yapılan şüphelilerin henüz yirmili yaşlarda gençlerimiz olduğu da ayrıca dikkate alındığında, devletimizin karşı karşıya kaldığı bu ekonomik ve sosyolojik soruna karşı mücadele kesintisiz şekilde devam edecektir." denildi.

