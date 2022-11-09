'Yasa dışı bahis' uygulamasında çok sayıda gözaltı!

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıklarınca ülke genelinde 9 bin 920 ekip, 33 bin 158 personelin katılımıyla “Yasadışı Bahis” ve “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri” uygulaması gerçekleştirildi.

Yasadışı Bahis uygulamasında; 12 yasadışı bahis oynatılan işyerinde, 66 oynatan kişi hakkında 7258 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem, 30 kişi hakkında ise yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapıldı. Uygulama kapsamında 33 kişi gözaltına alındı, 341 aranan şüpheli de yakalandı.

Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri uygulamasında; 16 bin 602 işyeri ile deniz araçları ve 397 dernekte 36 şüpheli gözaltına alınırken 345 aranan kişi de yakalandı. Ayrıca 95 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 344 kişi hakkında ise idari işlem gerçekleştirildi. Uygulamada, 91 umuma açık işyeri ve derneğe idari işlem yapıldı. Yapılan uygulamalarda; 12 adet bilgisayar, 6 adet cep telefonu, 3 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 38 adet mermi, 12 adet kumar/oyun makinesi, 2 adet tombala makinesi 36.359 adet kaçak sigara, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için materyaller ele geçirildi.