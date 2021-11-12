Yargıtay Başkanlığı "2020/2 Esas sayılı içtihatların birleştirilmesi talebi üzerine Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunca 12.11.2021 tarihinde yapılan toplantıda "Kooperatiflerin/Yapı Kooperatiflerinin tacir sayılacağı" yönünde karar verildi.

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