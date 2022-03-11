Yargıtay İçtihat Merkezi 2023'te açılacak

AA

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyince finanse edilen ve Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından yürütülen "Yargıtay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, yapay zeka tabanlı Yargıtay İçtihat Merkezi kurulmasına ilişkin sözleşme imzalandı.

Yargıtay Başkanlığında düzenlenen törenle imzalanan sözleşmeye göre, avukat, hakim ve cumhuriyet savcısı gibi hukuk mesleğini icra edenlerin yanı sıra toplumun da erişimine açık olması planlanan Yargıtay İçtihat Merkezinin 2023'te faaliyete geçmesi öngörülüyor.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, törendeki konuşmasında, yapay zeka ile çalışacak sistemin, içtihatların doğru ve etkin şekilde yaygınlaştırılmasını kolaylaştırarak Yargıtayın içtihat birliğini sağlama görevini yerine getirmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Törenin sonunda Yargıtay İçtihat Merkezi kurulmasına ilişkin sözleşme, Yargıtay adına Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Saldırım ile Avrupa Konseyi adına Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse tarafından imzalandı.

Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ile proje ekibi de törene katıldı.