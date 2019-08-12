12 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, ücretli yıllık izin talebi kabul edilmemesine rağmen işe başlamayan çalışanın iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğine hükmetti. Daire, kıdem ve ihbar tazminatına karar veren yerel mahkeme kararını bozdu.
AA'nın haberine gör, bir şirkette servis elemanı olarak çalışan kadın, doğum izni kullandı. Daha sonra 6 ay ücretsiz izin alan kadın, bu izninin sonunda yıllık izin talep etti. Çalışanın bu talebi, ücretsiz izin kullandığı gerekçesiyle reddedildi. İşveren, farklı tarihlerde çalışana işe başlamasına yönelik ihtarname gönderdi. İşe başlamayan kadının iş sözleşmesi devamsızlık nedeniyle feshedildi.
MAHKEMEDEN, KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI
Bunun üzerine çalışan kadın tarafından dava açıldı. İş akdinin haklı nedenle feshedildiğinin ispat yükü kendisine düşen davalı işveren tarafından ispatlanamadığına hükmeden mahkeme, kıdem ve ihbar tazminatına karar verdi.
YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ KARARI BOZDU
İlk derece mahkemesinin kararının temyizi üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını bozdu. Dairenin kararında, davacı çalışanın, doğum sonrasında ücretli izin hakkını kullandığı, daha sonra kadının 6 ay ücretsiz izne ayrıldığı belirtildi.
Davacı çalışanın 6 aylık ücretsiz izninin bitimi sonrasında 14 günlük ücretli izin talebinde bulunduğu aktarılan kararda, işverenin bu talebi kabul etmediği, davacının de işe başlamadığı bildirildi. Kararda, işverenin yıllık izin talebi uygun görülmediği halde işe başlamayan davacıyı devamsızlık gerekçesiyle işten çıkarttığı hatırlatıldı.
İŞVERENİ FESİHTE HAKLI BULDU
Yıllık izin talep eden işçiye izin verip vermemenin, kullanılacak iznin zamanını belirlemenin işverenin yönetim hakkı kapsamında olduğu ifade edilen kararda, "Doğum sonrasında yasal ücretli izin hakkını kullanıp, üzerine 6 ay ücretsiz izin kullanan davacıya talep ettiği 14 günlük yıllık iznin kullandırılmamasında davalının bu konudaki yönetim hakkını kötüye kullandığı söylenemez" değerlendirmesinde bulunuldu.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin kararında, işverenin fesihte haklı olduğu, davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yerine kabul edilmesinin hatalı olduğu kaydedildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!