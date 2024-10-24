Yaralıların sağlık durumuyla ilgili açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, TUSAŞ Kahramankazan tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 8'i taburcu edildi, 14 yaralının tedavisi devam etmektedir" denildi
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısında 5 kişi şehit olmuş 22 kişi de yaralanmıştı.
Sağlık Bakanlığı yaralananların sağlık durumuyla ilgili açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 8’i taburcu edildi. 14 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Hain terör saldırısında yaralanan vatandaşlarımıza acil şifa diliyoruz."