Yaraladığı husumetlisinin arkadaşları peşine düşüp öldürdü

AA

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde husumetlisini yaralayan Afgan, yaralı gencin arkadaşları tarafından silahla öldürüldü. Silahla yaralama olayı ile şüpheliyi vuranların kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu ilçesi Nuripaşa Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Sokak'taki bir iş yerinin önünde toplanan Afganistan uyruklu bir grup genç, sohbet etmeye başladı.

Bu sırada, iş yerinin önüne gelen başka bir Afgan, gençlerden husumetli olduğu birine silahla ateş açtı. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı.

ARKADAŞLARI, SALDIRGANIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Yaralanan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı Afgan gencin arkadaşları, şüpheliyle akşam saatlerinde 67/3 Sokak'ta karşılaştı.

Silah sesi duyan çevre sakinleri, sokağa çıktıklarında şüpheliyi yerde hareketsiz yatarken gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şüphelinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, yaralama ve cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.