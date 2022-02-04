Yangın faciası: 2 çocuk öldü

Ordu'da tüp patlaması sonucu meydana gelen yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.

Yangın faciası, Korgan ilçesi Tepealan Mahallesi'nde meydana geldi. Tüp patladığı iddia edilen tek katlı evde yangın çıktı. Yangında evde bulunan biri 4, diğeri 1 yaşındaki 2 çocuk hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın müdahalesi sürüyor.