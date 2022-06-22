Yangın bölgesinde hava nasıl olacak?

Öztel yazısında, "Perşembe hava sıcaklığı 2-3 derece daha artarak Marmaris ve çevresinde 33 dereceye ulaşacak. Rüzgarların kuvvetli estiği saatler günün en yorucu ve zor geçen saatleri" diyerek şunları kaydetti:
"Yangın söndürme koordinasyonunda çalışan insanların yaralanmaya, zehirlenmeye (hatta ölüme) daha da yaklaştığı saatler. 23-24-25 Haziran günleri rüzgar 14.00 - 20.00 saatleri arasında daha kuvvetli esecek. Rüzgarın poyraz yerine karayelden ve zaman zaman gün batısından esmesi Marmaris’e su buharı içeriği daha yüksek havanın sokulmasını sağlıyor. Kuru ve altındaki her şeyi de kupkuru yapan kara üzerinden ve dağ yamaçlarından aşağı esen rüzgarlar yerine bu batılı rüzgarları tercih ederdik. Fakat hali hazırda yanan alanlarımızda bu rüzgar yönü iyileştirici bir etki yapmayacak, hatta dağların özellikle doğu-güneydoğu tarafında kalan yamaçlarının da gelecek günlerde yanma olasılığını arttıracak. Yangının batıya ve kuzeybatıya genişleme ihtimalini ise düşürecek diyebiliriz.
Hava sıcaklığı Güney Ege’de ve Akdeniz’de gelecek 3 gün biraz daha yükselerek 30 derece barajını aşıyor, gölgede 33 güneş altında ise 40 dereceyi aşan bir sıcaklık var.
Batı Avrupa’nın son iki haftadır yaşadığı ölümcül sıcak hava dalgasının Türkiye’yi etkilemeyeceğini, Irak üzerinden esecek kuvvetli rüzgarların Güneydoğu’da sıcaklıkları yükselteceğini ama diğer bölgelerin mevsim ortalamalarında kalacağını tahmin ediyoruz. Gelecek günlerde Marmara’ya, Anadolu’ya ve Ege’ye yeni serin hava girişleri ve serinin yanında oluşacak yeni yağmurlar görünüyor. Yangınların uzamasını direkt engellemese de Marmaris’e yakın iç kesimlerde hava serinleyecek ve 20-22 derecelerdeki (gece) seyrini sürdürecek."
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*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir
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