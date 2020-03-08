Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre Yalova açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 07.21'deki depremde yerin 10.4 km altında meydana geldi.

Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

SON DEPREMLER...

İşte Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre son depremler...