Evinde yangın çıkan yaşlı adam kurtulamadı

İHA

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan yangında 93 yaşındaki Halil Demir hayatını kaybetti.

Büyükcami Mahallesi Camikebir Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında yangın çıktı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangını söndüren Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yalnız yaşayan Halil Demir'i yerde yatarken buldu.

Olay yerine gelen Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşlı adamın dumandan mı zehirlendiği, yoksa yangından önce mi hayatını kaybettiği otopsi sonucunda belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.