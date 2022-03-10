Yakınlarına ulaşılamayan yaşlılar anaokulunda bekliyor!

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Son dakika haberine göre Rusya'nın işgal girişiminde bulunduğu Ukrayna'daki insanlık dramı sürüyor.

Habertürk Güvenlik ve Dış Politika Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin, ülkede yaşlıların sığındığı bir anaokulundaki endişeli bekleyişi anlattı.

Çetin şunları kaydetti: "Savaşın en büyük mağdurları öncelikle kadınlar ve çocuklar. Şu anda bir anaokulundayım ve buraya çok tesadüfen geldim. 15 gün önce burası çocuklara hizmet veriyordu. 130 öğrenci vardı. Çocukların oyuncakları halen burada. Burası şu anda İrpin gibi kentlerden kaçan yaşlıların sığındığı bir anaokulu. Daha 15 gün öncesine kadar burada çocuklar vardı. Şimdi ise ailelerine ulaşılamayan yaşlı insanlar burada."