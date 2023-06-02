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Konya'daki yakılmış 2 ceset soruşturmasında 4 gözaltı

Konya'da yol kenarında yakılmış halde bulunan Turgay Gök ve Nazan Şahin ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili 4 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi

Giriş: 02.06.2023 - 16:27 | Güncelleme: ABONE OL
Konya'da yakılmış 2 cesetle ilgili 4 şüpheli yakalandı!
DHA

Konya'nın Kulu ilçesinde Nazan Şahin (44) ve Turgay Gök'ün (36) yakılmış cesedinin bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre Konya-Ankara kara yolu 125'inci kilometresindeki Kulu'nun Acıkuyu Mahallesi yakınlarında, 31 Mayıs sabahı naylona sarılıp yakılmış 2 ceset bulundu.

İhbarla olay yerine gelen ekipler, çevrede inceleme yaptı. Cesetler Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Cesetler daha sonra kimlik tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yapılan incelemede, cesetlerden birinin Ankara'nın Bala ilçesi nüfusuna kayıtlı Turgay Gök'e diğer cesedin de Ankara'nın Etimesgut ilçesi nüfusuna kayıtlı Nazan Şahin'e ait olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, soruşturma kapsamında 4 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden Ç.K. ile F.K., Ankara İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yapılan çalışmalar kapsamında, Mamak ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Ç.K ve F.K ile diğer 2 şüphelinin ifade işlemleri sürüyor.

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