Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika hava durumu: Yağış getiren sıcaklık dalgalanması! Bu hafta hava nasıl olacak?

Yağış getiren sıcaklık dalgalanması!

Türkiye ilkbahar havasını yaşamaya başladı. Bu hafta sıcaklık dalgalanmalarının da etkisiyle yağışlar özellikle batı bölgelerde etkili olacak. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, 5 Nisan Çarşamba beklenen yağışların ise Türkiye genelinde gök gürültülü ve yer yer şiddetli olacağını aktardı

Giriş: 03.04.2023 - 12:18 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika hava durumu: Yağış getiren sıcaklık dalgalanması! Bu hafta hava nasıl olacak?
Yağış getiren sıcaklık dalgalanması!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00

Türkiye'de hava ısınıp soğudukça t-shirt ile mont arasında gidip geliyoruz, batı ve güney kıyılarımız 25°C'ler gibi yaz havası hissediyor. İç ve Doğu bölgelerde de hafta sonu hava ısınmıştı fakat bu hafta, geçtiğimiz günlere göre 5-8°C derece daha soğuk geçecek.

Evet bir kez daha üşüyoruz özellikle çarşamba ve perşembe batı bölgelerde kış havası hissedeceğiz ama bu dalgalanmaların getirdiği yağışlar ile örneğin Bursa, olağanüstü kuraklıktan çıkmış durumda. Pek çok Anadolu kentinde de yağmurlar bereketli oluyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan don hadisesi olmasaydı, 3 gece sıcaklıklar sıfırın altında kalmasaydı tadımız biraz yerine gelirdi.

Yağışlar henüz İstanbul'da ciddi bir aksaklığa yol açmadı, pazartesi akşamı yaklaşırken İstanbul-Körfez üzerinde halihazırdaki yağmur kesiliyor, Doğu Karadeniz kıyılarında zayıfça yağmaya devam edecek görünüyor.

Salı sabah saatlerinden itibaren ise son zamanların en kuvvetli gök gürültülü sağanakları kıyı Ege'den itibaren ülkemizde etkili olmaya başlayacak.

Salı tahmini saat 11:00 - 17:00 arasında Muğla, İzmir, Aydın, Çanakkale ve bu merkezlerin kıyı ilçeleri kuvvetli rüzgar, deniz üzerinde hortum, Fethiye çevresinde muhtemel dolu yağışı gibi hadiseler yaşayabilir. Dolu yağışı farklı noktalarda da görülebilir ama çoğunlukla risk Güney Ege-Batı Akdeniz arasında olacak.

(İzmir'de henüz iri taneli dolu yağışından endişe etmesine gerek yok ama Fethiye'de yağabilir.)

5 Nisan Çarşamba beklenen yağışlar Türkiye genelinde gök gürültülü, yer yer şiddetli olacak. Batı-Orta Karadeniz arasında su baskınları yaşayabilir Düzce-Kastamonu-Samsun arasında kuvvetli ve nispeten uzun süreli yağışlara hazırlık olalım.

Bunca rüzgar fırtınası, dolu-hortum riskleri ve uzun yağmurların arasında toprak ve su havzaları sık sık yağmurla buluşuyor. Son yılların en bereketli ilkbahar başlangıcını yaşıyoruz. Yağmurlar deprem bölgesinde hafta sonu yaklaşırken yeri ıslatacak, perşembe gününden itibaren 2-3 gün aralıklı yağışlara hazırlıklı olmakta fayda var.

Fotoğraflar: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Makas atan araç ortalığı savaş alanına çevirdi!
Makas atan araç ortalığı savaş alanına çevirdi!
Bakan Akar'dan
Bakan Akar'dan "hudut güvenliği" açıklaması
Kritik 2 ay! Doğu Karadeniz için
Kritik 2 ay! Doğu Karadeniz için "heyelan" tehlikesi!
Balık tutarken tekneleri alabora oldu!
Balık tutarken tekneleri alabora oldu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.